Tokio (AFP) In Japan finden nach Angaben der Regierungspartei am 16. Dezember vorgezogene Parlamentswahlen statt. Der stellvertretende Generalsekretär der regierenden Demokratischen Partei, Jun Azumi, bejahte am Mittwoch die entsprechende Frage nach diesem Wahltermin eines Reporters des staatlichen Fernsehsenders NHK. Stunden zuvor hatte Regierungschef Yoshihiko Noda die Auflösung des Parlaments angekündigt, nachdem ihm Oppositionsführer Shinzo Abe von der Liberaldemokratischen Partei (LDP) Unterstützung bei einer Wahlrechtsreform zusicherte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.