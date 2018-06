Paris (AFP) Wissenschaftler haben nahe unseres Sonnensystems einen relativ jungen Planeten entdeckt, der nicht um einen Stern kreist und somit frei durch den Weltraum fliegt. Aufgespürt wurde der CFBDSIR2149 benannte Planet in rund 100 Lichtjahren Entfernung von unserer Sonne, wie der Astrophysiker Etienne Artigau von der Universität Montréal am Mittwoch mitteilte. In so großer Nähe zum Sonnensystem sei noch nie ein "Objekt planetarer Masse" gefunden worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.