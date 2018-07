Wellington (dpa) - Mit 64 anderen Geburtstagskindern hat Prinz Charles in Neuseeland seinen 64. Geburtstag gefeiert. Mit seiner Frau Camilla ganz in weiß an seiner Seite bewunderte der Prinz im Amtssitz des Generalgouverneurs in Wellington eine Geburtstagstorte aus 64 Quadraten, dekoriert mit neuseeländischen Motiven. Jedes der Geburtstagskinder durfte eins davon mit nach Hause nehmen. Eine Band spielte den Beatles-Song «When I'm Sixty Four» - auf deutsch: Wenn ich 64 werde. Prinz Charles war am Morgen in der Hauptstadt Wellington schon von zahlreichen Gratulanten begrüßt worden.

