Jerusalem (AFP) Israel ist nach Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu einer Ausweitung der Militäroffensive im von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gazastreifen bereit. "Wir haben heute eine klare Botschaft an die Hamas und andere Terrororganisationen übermittelt und sind bereit, den Einsatz auszuweiten, sollte dies notwendig werden", sagte Netanjahu am Mittwochabend in einer Fernsehansprache.

