Köln (SID) - Ohne zahlreiche Stammkräfte muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Amsterdam im Länderspielklassiker gegen Gastgeber Niederlande bestehen. Durch den Ausfall von neun Leistungsträgern sind die Einsatzchancen der Neulinge Sebastian Jung und Roman Neustädter gestiegen. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft am frühen Abend in Bochum auf die Türkei. Zwar handelt es sich nur um ein Testspiel, für Tolgay Arslan hat die Partie dennoch einen besonderen Charakter. Der Mittelfeldspieler vom Hamburger SV könnte ausgerechnet gegen das Heimatland seiner Eltern sein Debüt in der deutschen U21 geben.