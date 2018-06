Perth (AFP) Nach US-Präsident Barack Obama hat auch Verteidigungsminister Leon Panetta dem US-Kommandeur in Afghanistan, John Allen, sein Vertrauen ausgesprochen. Der in die Affäre um die außereheliche Beziehung des zurückgetretenen CIA-Chefs David Petraeus hineingezogene General mache "einen exzellenten Job" als Kommandeur der NATO-Truppe ISAF in Afghanistan, sagte Panetta am Mittwoch bei einem Besuch in Australien. Allen genieße sein "fortgesetztes Vertrauen", fügte der Minister hinzu.

