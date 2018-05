Washington (AFP) Nach seiner Wiederwahl hat US-Präsident Barack Obama neue diplomatische Bemühungen im Atomstreit mit dem Iran angekündigt. In den kommenden Monaten wolle er sich um einen "Dialog" zwischen der internationalen Gemeinschaft und der Regierung in Teheran bemühen, sagte Obama bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus am Mittwoch. Noch gebe es ein "Zeitfenster", um den Konflikt auf friedlichem Wege zu lösen.

