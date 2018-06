Vail (SID) - Ski-Olympiasiegerin Lindsey Vonn wird aufgrund von "starken Schmerzen im Darmbereich" im Krankenhaus untersucht. Das gab der Sprecher der viermaligen Weltcup-Gesamtsiegerin aus den USA bekannt. Vonn soll bereits seit zwei Wochen unter den Beschwerden leiden und seit dem Weltcup-Auftakt in Sölden am 27. Oktober nicht mehr trainiert haben. Was die medizinischen Tests ergeben haben, ist noch unklar.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass sich die 28-Jährige in ihrem Wohnort Vail im US-Bundesstaat Colorado im Krankenhaus befindet. Ihr Sprecher Lewis Kay gab aber zunächst keine näheren Details über Vonns Beschwerden. Auf den Weltcup-Slalom im finnischen Levi am vergangenen Wochenende hatte Vonn verzichtet, um sich konzentriert auf den Heim-Weltcup in Aspen/Colorado am 24./25. November vorbereiten zu können.