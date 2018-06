Stuttgart (AFP) Das grün-rot regierte Baden-Württemberg will im Bundesrat gegen das umstrittene Steuerabkommen Deutschlands mit der Schweiz stimmen. "Das von der Bundesregierung ausgehandelte Abkommen ist für uns nicht zustimmungsfähig", erklärten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Finanzminister Nils Schmid (SPD) am Donnerstag in Stuttgart. Vor dieser Entscheidung sei ein letztes Gespräch mit der Schweiz in Stuttgart gescheitert.

