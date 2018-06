Berlin (AFP) Deutschland will künftig auch jene Opfer des Nationalsozialismus entschädigen, die bisher keine finanzielle Wiedergutmachung erhalten haben. Vor der Unterzeichnung eines entsprechenden Abkommens mit der Jewish Claims Conference (JCC) am Donnerstag sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) dem RBB-Inforadio, in Osteuropa und in der ehemaligen Sowjetunion gebe es noch Menschen, die bisher nicht anspruchsberechtigt waren. Da solche Anspruchsberechtigten nunmehr identifiziert worden seien, sollten diese nun auch eine Entschädigung bekommen.

