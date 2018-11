Berlin (AFP) EU-Justizkommissarin Viviane Reding wirbt um die Zustimmung der Bundesregierung für die von ihr vorgeschlagene Frauenquote in den Aufsichtsräten von Unternehmen in Europa. Sie habe nach Kräften dafür gesorgt, dass die Regelung eine "deutlich christdemokratische Handschrift" trage, sagte Reding der "Welt" vom Donnerstag. Sie freue sich deshalb auf die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung bei der Umsetzung in den kommenden Monaten. Die Debatte über die Quote sei in Deutschland "in vollem Gange". Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zeige, "dass Frauen ganz hervorragend managen können".

