Berlin (AFP) Aufgrund der Förderung erneuerbarer Energien müssen die Verbraucher in Deutschland auch über das Jahr 2013 hinaus mit hohen Stromkosten rechnen. Für 2014 prognostizierten die Übertragungsnetzbetreiber am Donnerstag eine Ökostrom-Umlage zwischen 4,89 Cent und 5,74 Cent pro Kilowattstunde. In diesem Jahr liegt sie noch bei 3,592 Cent, schon 2013 steigt sie aber auf 5,277 Cent je Kilowattstunde.

