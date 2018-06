Köln (AFP) Der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Andreas Schockenhoff (CDU), hat die ihm aus Moskau entgegenschlagende Kritik relativiert. "Man darf dort bestimmte Äußerungen nicht überbewerten", sagte Schockenhoff, der sich zum "Petersburger Dialog" in der russischen Hauptstadt aufhält, am Donnerstag dem Deutschlandfunk. Dass er in Moskau unerwünscht sei, habe "eine nicht genannte Quelle aus dem russischen Außenministerium gesagt". Er mache beim jetzigen Treffen in Moskau "ganz gegenteilige Erfahrungen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.