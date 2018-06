Hamburg (AFP) Die Kundenberatung kommt in Möbelhäusern oft zu kurz. Die Servicequalität sei zwar insgesamt gut, bei der Beratung gebe es aber Verbesserungspotenzial, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie, die das Deutsche Institut für Service-Qualität im Auftrag von n-tv erstellte. In mehr als jedem zweiten Beratungsgespräch hätten sich die Mitarbeiter nicht nach den Preisvorstellungen der Kunden erkundigt und auch die "individuellen Wohngegebenheiten" außer Acht gelassen, kritisierte die Geschäftsführerin des Marktforschungsinstituts, Bianca Möller.

