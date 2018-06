Hamburg (AFP) Nur die Hälfte der größten spendensammelnden Organisationen in Deutschland arbeitet einer Untersuchung für die Zeitschrift "Capital" zufolge völlig transparent. Nur sie legten im Detail offen, wofür das Geld ausgegeben werde und welche Effekte damit erzielt würden, teilte der herausgebende Gruner+Jahr-Verlag am Donnerstag in Hamburg mit. Sieger der Transparenzrangliste seien die Organisationen Plan International, Unicef und World Vision, gefolgt von Ärzte ohne Grenzen und der Kindernothilfe.

