Aurich (AFP) Das Urteil gegen den 19-jährigen Mörder der kleinen Lena aus Emden ist rechtskräftig. Wie das Landgericht Aurich am Donnerstag mitteilte, legten weder Staatsanwaltschaft noch Verteidigung Rechtsmittel ein. Der psychisch kranke junge Mann war am Mittwoch vergangener Woche unter anderem wegen Mordes auf unbestimmte Zeit in eine Fachklinik eingewiesen worden.

