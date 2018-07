Berlin (AFP) Synthetische Drogen sind in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Cannabis bleibt aber die meistkonsumierte illegale Droge, wie aus dem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Jahresbericht 2011 der deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) hervorgeht. Etwa fünf Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen konsumierten im vergangenen Jahr Cannabis.

