Amsterdam (dpa) - Nullnummer im letzten Länderspiel des Jahres: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schaffte gegen die Niederlande kein Tor. Am Ende stand es in Amsterdam 0:0. Keins der Teams spielte richtig überzeugend, auf beiden Seiten fehlten wichtige Spieler. Ein sensationelles Tor fiel in der Begegnung Schweden-England. Zlatan Ibrahimovic traf per Fallrückzieher aus fast 25 Metern das Tor der Engländer. Vorher hatte er schon drei Tore geschossen. Schweden gewann 4:2.

