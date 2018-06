London (AFP) Nach dem falschen BBC-Bericht über die angebliche Verwicklung eines britischen Politikers in einen Kindesmissbrauchsskandal will die Sendeanstalt den Betroffenen finanziell entschädigen. Der Tory-Politiker Alistair McAlpine erhalte 185.000 Pfund (229.000 Euro) Entschädigung, teilte die BBC am Donnerstag in einer Erklärung mit. Dies entspreche einer Vereinbarung mit dem Politiker, nachdem dieser eine Verleumdungsklage eingereicht hatte. Die "umfangreiche" Zahlung stehe für die "Schwere der Vorwürfe, die wir fälschlicherweise erhoben haben", hieß es.

