Tel Aviv (dpa) - Bei den heftigen Angriffen zwischen der israelischen Armee und militanten Palästinensern sind bis Donnerstag mindestens 14 Menschen getötet worden. Mehr als 120 Menschen wurden verletzt.

Die israelische Armee teilte mit, sie habe seit dem Beginn der Offensive «Säule der Verteidigung» am Vortag mehr als 160 Ziele im Gazastreifen aus der Luft und von See aus angegriffen. Die Zahl der Toten in dem Gebiet am Mittelmeer stieg nach Angaben der dortigen Behörden auf elf.

Militante Palästinenser schossen im selben Zeitraum 135 Raketen in Richtung Israel ab, teilte die Armee weiter mit. In Israel starben dabei am Morgen drei Menschen, als ihr Wohnhaus in dem Ort Kiriat Malachi von einer Rakete aus dem getroffen wurde. Mehrere Bewohner wurden schwer verletzt.

Im Gazastreifen begann unterdessen die Beisetzung des am Vortag von Israel gezielt getöteten Militärchefs der Hamas, Ahmed Dschabari.