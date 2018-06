Wiesbaden (dpa) - Die schwache Konjunktur in Europa hat das deutsche Wirtschaftswachstum gebremst. Im dritten Quartal 2012 stieg das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal nur noch um 0,2 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Damit geht der deutschen Konjunkturlokomotive nach einem überraschend rasanten Jahresstart allmählich die Puste aus. Im ersten Vierteljahr war die Wirtschaft in Deutschland noch um 0,5 Prozent gewachsen, im zweiten Vierteljahr um 0,3 Prozent. Allerdings schnitt die deutsche Wirtschaft etwas besser als von Ökonomen erwartet ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.