Zunächst keine Trainersuche nach Allofs-Verpflichtung beim VfL

Wolfsburg (dpa) - Trainer Lorenz-Günther Köstner genießt auch nach der Verpflichtung von Klaus Allofs als neuer sportlicher Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg weiterhin das Vertrauen. «Er macht hier wirklich eine super Arbeit», sagte VfL-Aufsichtsratschef Francisco Javier Garcia Sanz am Donnerstag bei Allofs' Vorstellung in Wolfsburg. Der neue Sportdirektor solle zunächst noch keinen neuen Trainer suchen. «Über die Trainerfrage werden wir über einen späteren Zeitpunkt gemeinsam beraten und gemeinsam entscheiden», sagte Garcia Sanz. Köstner hat das Traineramt interimsweise vom geschassten Felix Magath übernommen und drei Siege in vier Pflichtspielen gefeiert. Lemke schließt Rückkehr in Werder-Geschäftsführung aus

Bremen (dpa) - Werder Bremens Aufsichtsratsvorsitzender Willi Lemke schließt eine Rückkehr ins operative Geschäft aus. Der ehemalige Manager des Fußball-Bundesligisten sagte am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa zu entsprechenden Spekulationen: «Das war schon vor zehn Jahren Unsinn, und das ist auch jetzt Unsinn. Das gehört ins Reich der Fabeln.» Lemke war Vorgänger des nun zum VfL Wolfsburg gewechselten Klaus Allofs, der den Job in Bremen im Oktober 1999 übernommen hatte. Derzeit arbeitet der 66 Jahre alte Lemke bei den Vereinten Nationen als Sport-Sonderberater. «Ich habe einen wunderbaren Job», sagte Lemke dazu.

Sapina-Anwalt erhebt schwere Vorwürfe gegen Landgericht

Karlsruhe (dpa) - In der Revisionsverhandlung um den großangelegten Betrug mit Fußballwetten hat der Anwalt des angeklagten Wettpaten Ante Sapina dem Landgericht Bochum schwere Rechtsverstöße vorgeworfen. Sapina sei in erster Instanz mit unlauteren Drohungen dazu gedrängt worden, Beweisanträge zurückzunehmen, sagte Rechtsanwalt Ralf Neuhaus am Donnerstag vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Er beantragte, das Urteil gegen Sapina wegen Rechtsfehlern aufzuheben. Die Bundesanwaltschaft trat dem Antrag entgegen. Friedrich: Fußball-EM in mehreren Ländern «interessante Idee»

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) ist offen für eine Fußball-Europameisterschaft 2020 in mehreren Ländern. Der Vorschlag von UEFA-Präsident Michel Platini sei «eine interessante Idee, aber der klassische Turnier-Charakter würde dabei sicherlich verloren gehen», erklärte der auch für den Sport zuständige Minister am Donnerstag in Berlin. «Andererseits wäre es für uns eine Möglichkeit, das ein oder andere EM-Spiel wieder in Deutschland zu haben - nach der Frauen-WM 2011 und der WM 2006 müssten wir sonst noch viele Jahre warten.»

Stepanek und Ferrer eröffnen Davis-Cup-Finale

Prag (dpa) - Routinier Radek Stepanek und der Weltranglistenfünfte David Ferrer eröffnen an diesem Freitag das Davis-Cup-Finale zwischen Tschechien und Titelverteidiger Spanien. Danach treffen in Prag die tschechische Nummer eins Tomas Berdych und Spaniens zweiter Einzelspieler Nicolas Almagro aufeinander. Für das Doppel am Samstag sind bei den Tschechen überraschend Ivo Minar und Lukas Rosol vorgesehen, die Iberer setzten auf das Weltmeister-Duo Marcel Granollers und Marc Lopez. Die Tschechen wollen zwei Wochen nach dem Fed-Cup-Erfolg der Damen als erste Nation seit den USA 1990 das Tennis-Double perfekt machen.

Golfprofi Cejka muss in Hongkong um Cut bangen

Hongkong (dpa) - Golfprofi Alex Cejka muss beim Turnier der European Tour in Hongkong um den Cut bangen. Der gebürtige Tscheche benötigte am Donnerstag auf dem Par-70-Kurs im Hongkong Golfclub zum Auftakt 72 Schläge und rangiert damit nur auf dem geteilten 75. Platz. In Führung liegt der Spanier Javier Colom nach einer 64er Runde vor seinem Landsmann Miguel Angel Jimènez und dem Australier Andrew Dodt (beide 65 Schläge). Gespielt wird um den Siegerscheck von 260 000 Euro.

NBA: Nationalspieler Kaman sichert Mavericks Sieg über Washington

Dallas (dpa) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Chris Kaman hat den Dallas Mavericks nach drei Niederlagen wieder einen Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA beschert. Beim 107:101 gegen Tabellenschlusslicht Washington Wizards sicherte der Center dem Ex-Meister - der weiter auf den verletzten Dirk Nowitzki verzichten muss - mit drei Punkten in den letzten Sekunden den Erfolg. Insgesamt steuerte Kaman am Mittwoch (Ortszeit) 23 Zähler zum fünften Mavericks-Saisonsieg bei. Bester Werfer war O.J. Mayo mit 25 Punkten.