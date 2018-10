München (dpa) - In der bayerischen Landeshauptstadt ist am Morgen in mehreren Stadtteilen der Strom ausgefallen. Die Münchner Feuerwehr sagte auf Anfrage, es komme seit etwa 7.00 Uhr zu zahlreichen Einsätzen, unter anderem wegen steckengebliebener Aufzüge.

Außerdem seien durch den Stromausfall einige Brandmelder angesprungen und hätten Fehlalarme ausgelöst. Ausmaß und Ursache des Stromausfalls sind bisher unklar.