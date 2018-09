Paris (AFP) Frankreich drückt bei der Frage möglicher Waffenlieferungen für die syrischen Aufständischen aufs Tempo. Außenminister Laurent Fabius deutete am Donnerstag im Sender RTL an, sich für eine teilweise Lockerung des EU-Waffenembargos starkmachen zu wollen. Es stelle sich die Frage nach der Lieferung von "Abwehrwaffen" für die Aufständischen. Dies könne aber nur in Abstimmung mit anderen europäischen Staaten geschehen, weil Waffenlieferungen aus der EU nach Syrien durch ein Embargo untersagt seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.