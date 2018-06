New York (AFP) Vor dem Hintergrund der eskalierenden Lage im Nahen Osten hat der UN-Sicherheitsrat für Mittwochabend Ortszeit (03.00 Uhr MEZ) eine Dringlichkeitssitzung einberufen. An den Gesprächen hinter verschlossenen Türen nähmen Vertreter Israels und der Palästinenser teil, verlautete aus Diplomatenkreisen. Ägypten hatte die Sitzung beantragt, nachdem Israels Luftwaffe am Mittwoch mehrere Angriffe auf den Gazastreifen geflogen und dabei den Militärchef der radikalislamischen Hamas, Ahmed al-Dschaabari, getötet hatte. Kairo zog außerdem den Botschafter des Landes aus Israel ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.