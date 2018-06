Wolfsburg (dpa) - Die Pkw-Marken von Europas größtem Autokonzern Volkswagen können dank rasanter Zuwächse in China und Amerika die massiven Absatzprobleme in Westeuropa weiter gut abfedern. Zwischen Januar und Oktober legten die Auslieferungen weltweit um 10,2 Prozent auf insgesamt 7,5 Millionen Modelle zu. Im Oktober selbst fuhr die VW-Gruppe mit plus 14,6 Prozent ebenfalls eine starke Steigerung ein, wie das Unternehmen berichtet. Während die schwache Nachfrage auf dem Heimatkontinent auch die Wolfsburger zu geringeren Produktionszielen zwingt, treiben Verkäufe in Asien und Nordamerika das Geschäft voran.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.