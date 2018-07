Santiago de Chile (AFP) Bei einer Großrazzia gegen Kinderprostitution hat die chilenische Polizei unter anderem einen der bekanntesten Comiczeichner des Landes festgenommen. Wie Staatsanwalt Raúl Guzmán am Freitag mitteilte, gehörte zu den 19 Verdächtigen, die am Donnerstagabend gefasst wurden, auch Guido Vallejo. Er ist Autor der 1953 gestarteten Comicserie "Barrabases" über eine Kinder-Fußballmannschaft, die zu den beliebtesten Bildergeschichten in Chile gehört.

