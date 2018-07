Gießen (AFP) Ein 100-jähriger Autofahrer hat im hessischen Wetzlar eine 88-jährige Frau angefahren und tödlich verletzt. Wie die Polizei am Freitag in Gießen mitteilte, erfasste der Senior die Fußgängerin am Donnerstag mit seinem Wagen, als diese hinter einem Bus die Fahrbahn überqueren wollte.

