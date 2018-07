Nîmes (AFP) Ein 15-jähriges Mädchen, das in Südfrankreich seit einer Woche vermisst wurde, ist im Kofferraum eines Autos in Deutschland entdeckt worden. Die aufgefundene Jugendliche sei die verschwundene Chloé Rodriguez, hieß es am Freitag aus Ermittlerkreisen im südfranzösischen Nîmes. Polizisten hatten das Mädchen demnach bei einer Straßenkontrolle bei Offenburg in Baden-Württemberg im Kofferraum eines größeren Wagens gefunden. Der Fahrer, ein vorbestrafter Franzose, wurde festgenommen.

