Essen (AFP) Die nordrhein-westfälische Landesregierung will einem Medienbericht zufolge eine Machbarkeitsstudie zum Bau von Untertage-Kraftwerken mit 1,3 Millionen Euro fördern. Das berichteten die Zeitungen der "WAZ"-Mediengruppe am Freitag unter Berufung auf Kreise der Landesregierung. Demnach sollen davon 680.000 Euro an die Universität Essen-Duisburg gehen.

