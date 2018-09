Moskau (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Kritik an der Gewalt seitens der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas gegen Israel bekräftigt. Für die Angriffe aus dem Gazastreifen gebe es "keine Rechtfertigung", zumal sie die Zivilbevölkerung träfen, sagte Merkel am Freitag bei einem Besuch in der russischen Hauptstadt Moskau. Die Gewalt erfülle sie "mit großer Sorge". "Verantwortlich ist die Hamas", sagte Merkel.

