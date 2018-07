Hannover (AFP) Grünen-Chef Cem Özdemir hat seine Partei und die SPD aufgefordert, sich stärker als bislang für einen gemeinsamen Sieg bei der Bundestagswahl einzusetzen. "Wir werden noch eine Schippe zulegen müssen", sagte Özdemir am Freitag auf dem Grünen-Bundesparteitag in Hannover. "Auch die Genossen werden noch eine Schippe drauflegen müssen", fügte der Grünen-Vorsitzende an die Adresse der SPD hinzu. "Die Wahl ist mitnichten gelaufen", hob Özdemir hervor: "Ausruhen ist nicht."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.