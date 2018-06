Kassel (AFP) Müssen Sozialhilfeempfänger in ein Pflegeheim umziehen, muss das Sozialamt die Kosten tragen. Sie gehören zum "notwendigen Lebensunterhalt", wie das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel in einem am Freitag bekanntgegebenen Urteil entschied. (Az: B 8 SO 25/11 R)

