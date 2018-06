Berlin (AFP) Der Fernsehschauspieler Stephen Dürr hat sich einem Bericht zufolge beim Training für eine TV-Show schwer verletzt. Der 38-Jährige sei beim Sprung vom Drei-Meter-Brett statt mit den Händen mit der Stirn zuerst auf der Wasseroberfläche aufgekommen, berichtete die "Bild"-Zeitung in ihrer Freitagsausgabe. Dabei sei sein Kopf in den Nacken gerissen worden und er habe anschließend über Lähmungen in Armen und Beinen geklagt. Dem Bericht zufolge trainierte Dürr für die Sendung "TV-Total-Turmspringen" des Entertainers Stefan Raab.

