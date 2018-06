Berlin (AFP) Unter dem lautstarken Jubel zahlreicher Fans hat der zweite Teil des Finales der "Twilight"-Vampir-Saga am Freitagabend in Berlin seine Deutschland-Premiere gefeiert - in Anwesenheit der Hauptdarsteller Kristen Stewart, Robert Pattinson und Taylor Lautner. Pattinson sagte, er empfinde "gemischte Gefühle" bei der Vorstellung, dass die Arbeit an dem mehrteiligen Filmepos nun vorbei sei. Lautner, der seit dem Alter von fünfzehn Jahren an der "Twilight"-Saga dabei war, sagte, er habe viel gelernt bei den Dreharbeiten - als Mensch und als Schauspieler.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.