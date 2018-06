Bugarach (AFP) Aus Furcht vor einem Ansturm von Esoterikern, die am 21. Dezember den Weltuntergang erwarten, haben die französischen Behörden den Zugang zu einem angeblich magischen Berg in Südfrankreich gesperrt. Der Aufstieg auf den 1231 Meter hohen Pic de Bugarach in den Pyrenäen werde drei Tage vor dem angeblichen Weltuntergang abgeriegelt, kündigte die zustände Präfektur in Carcassonne am Freitag an. Die Sperrung werde bis zum 22. oder 23. Dezember aufrechterhalten.

