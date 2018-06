Aachen (dpa) - Traditionsclub Alemannia Aachen ist zahlungsunfähig. Der Fußball-Drittligist wird deshalb in der kommenden Woche beim zuständigen Amtsgericht in Aachen einen Insolvenzantrag einreichen.

Wie der vom Club beauftragte Rechtsanwalt Michael Mönig am Freitag bekanntgab, fehlen dem Verein zum jetzigen Zeitpunkt mehr als vier Millionen Euro an Liquidität. «Da dieser Fehlbetrag mit jedem weiteren Monat deutlich zunehmen würde, ist ein Insolvenzantrag unvermeidlich», heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Ziel dieser Maßnahme sei es, den Spielbetrieb bis zum Saisonende aufrechtzuerhalten, den Verein über ein Insolvenzverfahren zu sanieren und dann einen Neuanfang in der Regionalliga zu starten. Die Alemannia war in der Saison 2006/07 aus der Bundesliga und in der vergangenen Spielzeit aus der 2. Liga abgestiegen.

Bericht Aachener Zeitung