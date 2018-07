Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) wohl wieder auf Innenverteidiger Carlos Zambrano zurückgreifen.

"Es sieht nicht so schlecht aus, er hat anscheinend gutes Heilfleisch", sagte Trainer Armin Veh: "Peruanische Knochen sind anscheinend etwas anders als die deutschen." Zambrano war erst am Mittwoch, zweieinhalb Wochen nach seinem Zehenbruch, wieder in das Mannschaftstraining des Überraschungsteams eingestiegen.

Für Veh ist die Partie gegen den Tabellenletzten das Aufeinandertreffen mit dem Heimatklub: "Es ist der Verein, bei dem ich angefangen habe. Ich bin gebürtiger Augsburger. Da sind meine Wurzeln", sagte er: "Aber wichtig ist das Spiel für mich ganz einfach, weil für uns ein Sieg ein ganz großer Schritt von unten weg wäre. Wir können eine Riesendistanz schaffen." Dennoch seien die bayerischen Schwaben nicht zu unterschätzen: "Sie waren im Spiel gegen Dortmund keinen Deut schlechter", sagte Veh: "Vom Spielverlauf her war es unheimlich eng."

Helfen soll gegen Augsburg auch wieder das Frankfurter Publikum, das nach dem vergangenen Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:1) enttäuscht reagierte. "Wir haben bis auf Fürth immer attraktiv gespielt, aber wir müssen mal wieder punkten. Dafür brauchen wir auch die Unterstützung des Publikums", sagte der 51-Jährige: "Gegen Fürth war die Erwartungshaltung zu groß."