Moskau (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Druck auf die Zivilgesellschaft in Russland bei einem Auftritt mit Präsident Wladimir Putin in Moskau offen kritisiert.

In Deutschland würde ein Verhalten wie das der Sängerinnen der kremlkritischen Punkband Pussy Riot zwar auch debattiert - sie würden aber nicht wie in Russland zwei Jahre in ein Arbeitslager kommen, sagte Merkel am Freitag beim deutsch-russischen Diskussionsforum Petersburger Dialog mit Putin.

Sie sehe eine Reihe von Gesetzen in Russland, bei denen sie nicht erkennen könne, dass sie die Freiheit der Menschen beförderten. «Wir fragen uns, ob das gut für die Entwicklung der russischen Gesellschaft ist oder nicht.» Sie bat Putin, die Kritik nicht als Angriff zu verstehen. «Das ist nicht destruktiv gemeint.» Sie sei vielmehr Ausdruck eines offenen Umgangs zwischen Partnern.

In Deutschland sei sie es gewohnt, kritisiert zu werden. «Wenn ich jedesmal eingeschnappt wäre, könnte ich keine drei Tage Bundeskanzlerin sein», sagte Merkel. Sie betonte: «Ich bin eine große Freundin der deutsch-russischen Beziehungen.» Nur weil Deutschland und Russland eine gute Zusammenarbeit in der Wirtschaft hätten, heiße das aber nicht, dass sie in anderen Bereichen nicht verbesserungswürdig sei. «Ich bin der Meinung, dass man nicht so viel Angst haben sollte, dass Menschen eine andere Meinung haben», sagte Merkel.