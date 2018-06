Moskau (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Moskau mit Nachdruck die Abschaffung der Visapflicht gefordert.

Die Vergabepraxis sei ein Hemmnis für die Entwicklung der Beziehungen Russlands mit der Europäischen Union, sagte Putin am Freitag. Er hoffe, dass die «deutschen Freunde» beim Dialog mit Brüssel zu einer Lösung beitragen würden.

Am Rande der deutsch-russischen Regierungskonsultationen wollten Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) und sein Amtskollege Sergej Lawrow Visaerleichterungen vereinbaren, um den Jugendaustausch zu fördern. «Unser Fernziel heißt Visafreiheit. Dem müssen wir uns Schritt für Schritt annähern», teilte Westerwelle mit. Von Mitte Januar an will die Deutsche Botschaft in Moskau zudem erstmals Visa auch über einen externen Anbieter vergeben.

Moskau fordert seit Jahren weitgehende Reisefreiheit für seine Bürger in der EU. Brüssel lehnt dies mit dem Argument ab, Moskau müsse zuvor biometrische Pässe einführen und die organisierte Kriminalität stärker bekämpfen. Russland kritisiert diese Haltung als politisch motiviert.