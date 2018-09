Amman (AFP) Bei Massenprotesten gegen eine Anhebung der Energiepreise ist in Jordanien erstmals öffentlich die Forderung nach einer Abdankung von König Abdullah laut geworden. "Das Volk will die Reform des Regimes. Freiheit, nieder mit Abdullah" riefen am Freitag einige der knapp 10.000 Teilnehmer einer Demonstration in der Hauptstadt Amman. Auch Parolen wie "Abdullah, deine Zeit ist um" oder "Abdullah, du musst reformieren oder gehen" waren vor der Husseini-Moschee im Zentrum von Amman zu hören. Kleinere Demonstrationen fanden auch in anderen Städten, insbesondere im Süden, statt.

