Gaza/Tel Aviv (dpa) - Am Morgen dauerte die Gewalt in Nahost an doch der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat sich zu einer Feuerpause während des Besuchs des ägyptischen Regierungschefs Hischam Kandil im Gazastreifen bereiterklärt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.