Düsseldorf (dpa) - Henkel hat dank kräftig wachsender Geschäfte in Schwellenländern, Einsparungen und Preiserhöhungen im dritten Quartal 2012 einen Gewinnsprung erzielt. Der Überschuss kletterte um gut 30 Prozent auf 409 Millionen Euro, teilte Henkel am Freitag in Düsseldorf mit.

Der Umsatz wurde um 6,6 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro gesteigert. Alle drei Sparten des Düsseldorfer Konzerns - Klebstoffe, Waschmittel und Kosmetik - trugen dazu bei. Henkel-Chef Kasper Rorsted erklärte, der Vorstand sei fest davon überzeugt, die Ziele für das Gesamtjahr 2012 zu erreichen.