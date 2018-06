Austin (dpa) - Mit Zauberrunden ist WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel beim USA-Comeback der Formel 1 zu Trainingsbestzeiten gerast.

Mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung auf seinen drittplatzierten Ferrari-Rivalen Fernando Alonso nährte der Red-Bull-Pilot am Freitag im texanischen Austin die Hoffnung auf seinen dritten Titel in Serie. Und auch im zweiten Durchgang gelang ihm die schnellste Runde.

Der Red-Bull-Pilot ließ sich am Freitag in Texas auch von einem Kühlungsproblem an seinem Auto nicht stoppen und lag am Ende 0,757 Sekunden vor Teamkollege Mark Webber. Vettels Titelrivale Fernando Alonso wurde im Ferrari wie schon im Auftakttraining Dritter. Im Rennen am Sonntag kann Vettel vorzeitig zum dritten Mal Weltmeister werden, wenn er mindestens 15 Punkte mehr holt als Alonso.

Vor dem vorletzten Saisonrennen am Sonntag führt Vettel die Gesamtwertung mit zehn Punkten Vorsprung vor Alonso an. Der Hesse müsste in Texas mindestens 15 Zähler mehr erobern, um schon vor dem Finale eine Woche später in Brasilien seinen dritten Titelgewinn in Serie perfekt zu machen.

Um Punkt 9.00 Uhr Ortszeit waren die Ampeln auf dem neuen «Circuit of the Americas» zum ersten Mal für die Formel 1 auf Grün gesprungen. Der hügelige Kurs, vom Aachener Bauingenieur Hermann Tilke entworfen, hatte schon vorher viel Lob von den Piloten geerntet. «Die Strecke sieht spektakulär aus. Das wird eine Herausforderung für uns und die Ingenieure», hatte Alonso vor der ersten Ausfahrt gesagt.

Wie Rivale Vettel hatte sich der Asturier mit zahlreichen Runden im Simulator auf das USA-Comeback der Königsklasse vorbereitet. «Aber das Gefühl im Auto ist am wichtigsten», meinte Vettel. Wie die meisten Kollegen spulte der Hesse von Beginn an ein großes Kennenlern-Programm ab und verbrachte viel Zeit auf dem 5,516 Kilometer langen Asphaltband, ein paar unfreiwillige Ausflüge neben die Strecke inklusive.

Von Minute zu Minute wurde die zunächst noch etwas staubige Strecke schneller, die Bestzeiten purzelten serienweise, die Führung wechselte mehrfach. Am Ende gaben aber wie so oft die Top-Teams das Tempo vor. Lange sah es zunächst danach aus, als würde Hamilton aus dem ersten Schlagabtausch als Schnellster hervorgehen.

Mit dem Debüt in Austin will die Formel 1 endlich den lukrativen US-Markt knacken. Der «Circuit of the Americas» in der ärmlichen Ranchergemeinde Elroy vor den Toren von Austin ist die erste speziell für die Königsklasse gebaute Strecke in den Vereinigten Staaten. Zuvor hatte es eine Reihe von vergeblichen Anläufen gegeben, die Formel 1 in den USA zu etablieren. Zuletzt war Indianapolis nach der Saison 2007 als Gastgeber ausgestiegen.

Rennstrecke