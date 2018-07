Jerusalem (AFP) Erstmals seit dem Beginn der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen ist am Freitag im Großraum Jerusalem eine Rakete eingeschlagen. Wie ein israelischer Armeesprecher sagte, schlug das Geschoss auf unbewohntem Gelände ein und richtete keine Schäden an. Zuvor hatte der bewaffnete Arm der im Gazastreifen herrschenden Palästinenserorganisation Hamas erklärt, es sei ein Ziel in Jerusalem beschossen worden. In der Stadt wurde Luftalarm ausgelöst, in unbestätigten Medienberichten war die Rede von drei Explosionen in Jerusalem.

