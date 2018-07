Jerusalem (AFP) Offenbar in Vorbereitung einer Bodenoffensive im Gazastreifen hat die israelische Regierung nach Medienberichten am Freitagabend der Mobilisierung von bis zu 75.000 Reservisten zugestimmt. Das israelische Fernsehen berichtete, die Entscheidung sei auf einer Sitzung des Sicherheitskabinetts im Verteidigungsministerium in Tel Aviv gefallen. Kabinettssekretär Zvi Hauser hatte zuvor mitgeteilt, er habe mit den Ministern telefoniert, um grünes Licht für den Einsatz der Reservisten gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas zu bekommen.

