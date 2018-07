Berlin (dpa) - Die Grünen werden durch ihr Spitzenkandidaten-Duo Jürgen Trittin und Katrin Göring-Eckardt in den Augen der Bundesbürger nicht offener für ein Bündnis mit der Union. Im neuen ZDF-«Politbarometer» meinen 60 Prozent der Befragten, dass in der Ausrichtung alles beim Alten bleibt.

Nur 26 Prozent sehen mehr Offenheit. Generell glauben aber 54 Prozent, dass die Grünen langfristig am meisten Erfolg haben, wenn sie sich stärker Richtung Mitte orientieren. 27 Prozent halten eine Kursänderung nicht für notwendig, 8 Prozent präferieren einen Kurs Richtung Links. Die Anhänger der Grünen sehen das genauso.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU unverändert auf 39 Prozent, ihren besten Wert in dieser Legislaturperiode. Die SPD verbessert sich um einen Punkt auf 30 Prozent. Die Grünen bleiben bei 13 Prozent, die Linke bei 6 Prozent. FDP und Piraten würden mit unverändert jeweils 4 Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen. Damit wären wieder nur vier Parteien im Parlament vertreten. Neben einer großen Koalition wären in diesem Fall nur Schwarz-Grün oder Rot-Rot-Grün mehrheitsfähig.

Im Urteil der Bundesbürger ist eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD die einzige Bündnisoption, die eine absolute Mehrheit positiv (52 Prozent) und nur knapp ein Drittel (28 Prozent) negativ sehen. Sonst wird nur noch Rot-Grün eher gut (44 Prozent) als schlecht (36 Prozent) bewertet. Eine Fortsetzung von Schwarz-Gelb fänden nur 23 Prozent gut, 54 Prozent schlecht. Auch die Unions-Anhänger scheinen vom aktuellen Regierungspartner wenig überzeugt: 77 Prozent halten die SPD für eine gute Koalitionsoption, 53 Prozent die Grünen - erst dann kommt die FDP mit 46 Prozent Zustimmung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) liegt in der Wählergunst nach wie vor deutlich vor ihrem SPD-Herausforderer Peer Steinbrück. 53 Prozent der Deutschen hätten sie lieber als Regierungschefin, nur 38 Prozent geben Steinbrück den Vorzug.

ZDF-«Politbarometer»