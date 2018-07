Angers (SID) - Olympiasiegerin Camille Muffat ist bei den französischen Kurzbahn-Meisterschaften ebenso wie Jungstar Yannick Agnel Weltrekord geschwommen. Die 23-Jährige schlug am Freitag über 800 m Freistil nach 8:01,06 Minuten an und unterbot die bisherige Bestmarke der Italienerin Alessia Filippi von Dezember 2008 um fast vier Sekunden. In London hatte Muffat über 400 m Freistil Gold, über die halbe Distanz Silber und mit der 4x200-m-Staffel Bronze gewonnen.

Doppel-Olympiasieger Agnel, der Deutschlands Schwimmstar Paul Biedermann (Halle/Saale) am Donnerstag als Weltrekordler in 3:32,25 Minuten über 400 m Freistil abgelöst hatte, ließ am Freitag über 800 m einen Europarekord folgen. Der 20-Jährige verbesserte bei seiner zweiten Bestmarke binnen zwölf Stunden in 7:29,17 Minuten den bisherigen Rekord des Italieners Federico Colbertaldo aus dem Jahr 2009 gleich um 2,01 Sekunden. Zur über vier Jahre alten Weltbestmarke des australischen Olympiasiegers Grant Hackett allerdings fehlten Agnel noch 5,75 Sekunden.