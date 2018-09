Genf (AFP) Der Kampf gegen soziale Ungleichheit kann nach UN-Angaben an einem dafür eher ungewöhnlichen Ort beginnen: der Toilette. Die UN-Sonderberichterstatterin für das Menschenrecht auf Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen, Catarina de Albuquerque, erklärte am Freitag aus Anlass des Welttoilettentags am kommenden Montag, bei sanitären Anlagen werde die Kluft zwischen Begüterten und Habenichtsen besonders deutlich.

