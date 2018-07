New York (AFP) Generationen von Kindern in den USA haben die cremegefüllten "Twinkie"-Kuchen genascht, nun hat der Hersteller Hostess Brands Pleite gemacht. Das Management der angeschlagenen Großbäckerei erklärte am Freitag, nach einem Streik der Belegschaft gegen einen Rettungsplan den Betrieb ganz einzustellen. Die bereits hergestellten Backwaren sollen den Angaben zufolge in den kommenden Tagen noch verkauft werden, dann werden auch die Läden und Verteilzentren des in Texas ansässigen Unternehmens geschlossen. Den etwa 18.500 Angestellten droht die Entlassung.

